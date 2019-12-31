18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:48

Коллегия по жалобам на прессу нашла нарушения в сюжете "России 24" о Вишневском

фото ЗакС политика Коллегия по жалобам на прессу нашла нарушения в сюжете "России 24" о Вишневском

Общественная коллегия по жалобам на прессу усмотрела в сюжете телеканала «Россия 24» о депутате ЗакСа Борисе Вишневском нарушение норм журналистской этики, решение коллегии Вишневский опубликовал в соцсетях.

Сюжет касался обвинений в домогательствах, выдвинутых против Вишневского в ноябре медиаресурсами, входящим в медиахолдинг «Патриот» и во многом повторял тезисы этих публикаций. Коллегия, изучив сюжет, пришла к выводу, что в нем присутствовали «тиражирование дезинформации», «несовместимое со статусом журналиста», а также «действия, несовместимые с нормами цивилизованной журналистики» со стороны авторов.

Среди прочего коллегия обратила внимание на то, что создатели сюжета смонтировали нейтральный комментарий директора АНО «Авторский центр "Мир семьи"» Ирины Киркоры в свою пользу. На заседании коллегии 18 декабря Киркора пояснила, что говорила о недопустимости насилия в целом, а не о ситуации вокруг Вишневского.

Коллегия также обнаружила в сюжете признаки «спецпропаганды», в том числе – «метода гнилой селедки». Основатель ИД «Коммерсант» Владимир Яковлев определял этот метод как направленный на создание дискуссии, участники которой «снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше "гнилой селедки" в его "одежду", пока наконец этот "запах" не начинает следовать за ним везде».

Публикации о Вишневском появились в ноябре в СМИ, которые связывают со структурами, близкими к бизнесмену Евгению Пригожину. Последний возглавляет медиагруппу «Патриот». Союз журналистов Петербурга обратил внимание, что сотрудники этих СМИ подобными публикациями «не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии». Параллельный орган – отделение Союза журналистов России в Петербурге – призвал коллег оценивать информацию скептически как базирующуюся на основе сомнительных источников, придерживаться рамок закона о СМИ и «не допускать огульных высказываний».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:48 Коллегия по жалобам на прессу нашла нарушения в сюжете "России 24" о Вишневском

18:17 В центре Москвы задержали несколько десятков человек после пикетов

17:43 СМИ: Автор сообщений о бомбах в судах Петербурга и Москвы живет в Киеве

16:40 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом

15:34 Новогоднее поздравление Путина увидели жители Дальнего Востока

14:55 Песков назвал слухи о теракте в Магнитогорске вбросом из-за рубежа

14:21 Муниципал: Из устава МО "Ланское" убрали пункт о назначении муниципальных выборов судом

13:29 Путин остался главной политической медиаперсоной года

12:58 ЮНЕСКО отказалось признать новогодние застолья в России культурным наследием

12:20 РКН в шестой раз отказался зарегистрировать СМИ Дмитрия Гудкова

11:27 Россия и Украина подписали новый договор о транзите газа

10:54 Активистку "Открытой России" Шевченко оставили под домашним арестом до 20 января

10:19 Журналистка Baza пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие СК

30 декабря, 21:18 В Стрельне хотят построить причал для яхт

30 декабря, 20:10 Подозреваемых в подготовке петербургских терактов арестовали

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru