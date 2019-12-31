Коллегия по жалобам на прессу нашла нарушения в сюжете "России 24" о Вишневском

Общественная коллегия по жалобам на прессу усмотрела в сюжете телеканала «Россия 24» о депутате ЗакСа Борисе Вишневском нарушение норм журналистской этики, решение коллегии Вишневский опубликовал в соцсетях.

Сюжет касался обвинений в домогательствах, выдвинутых против Вишневского в ноябре медиаресурсами, входящим в медиахолдинг «Патриот» и во многом повторял тезисы этих публикаций. Коллегия, изучив сюжет, пришла к выводу, что в нем присутствовали «тиражирование дезинформации», «несовместимое со статусом журналиста», а также «действия, несовместимые с нормами цивилизованной журналистики» со стороны авторов.

Среди прочего коллегия обратила внимание на то, что создатели сюжета смонтировали нейтральный комментарий директора АНО «Авторский центр "Мир семьи"» Ирины Киркоры в свою пользу. На заседании коллегии 18 декабря Киркора пояснила, что говорила о недопустимости насилия в целом, а не о ситуации вокруг Вишневского.

Коллегия также обнаружила в сюжете признаки «спецпропаганды», в том числе – «метода гнилой селедки». Основатель ИД «Коммерсант» Владимир Яковлев определял этот метод как направленный на создание дискуссии, участники которой «снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше "гнилой селедки" в его "одежду", пока наконец этот "запах" не начинает следовать за ним везде».

Публикации о Вишневском появились в ноябре в СМИ, которые связывают со структурами, близкими к бизнесмену Евгению Пригожину. Последний возглавляет медиагруппу «Патриот». Союз журналистов Петербурга обратил внимание, что сотрудники этих СМИ подобными публикациями «не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии». Параллельный орган – отделение Союза журналистов России в Петербурге – призвал коллег оценивать информацию скептически как базирующуюся на основе сомнительных источников, придерживаться рамок закона о СМИ и «не допускать огульных высказываний».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.