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3 января, 18:43

Новая серия "метропикетов" состоялась в Петербурге

фото ЗакС политика Новая серия "метропикетов" состоялась в Петербурге

Пятничные акции в поддержку политзаключенных в Петербурге прошли, несмотря на череду новогодних праздников. Как и прежде, граждане поддерживают лишенных свободы людей, проходящих по делу "Нового величия", "Сети" (организация запрещена в РФ), так называемым "московскому" и "ростовскому" делу. На некоторых предыдущих акциях поддерживали экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, полтора года содержащегося в СИЗО.

Петербуржцы пикетируют у различных станций метро (как центральных, так и окраинных), напоминая окружающим о наличии в стране политзаключенных, уже несколько "холодных" месяцев. Чаще всего задержаний на таких акциях не происходит.

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Фото: Telegram-канал "Агит Россия"


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