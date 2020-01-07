18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:10

Патриарх Кирилл считает закон о домашнем насилии пагубным влиянием Запада

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл считает закон о домашнем насилии пагубным влиянием Запада

Верховный владыка Русской православной церкви Патриарх Кирилл (Гундяев) полагает, что разработка закона о домашнем насилии - это попытка подвести жизнь в России под лекала Запада. Мыслями религиозный деятель поделился во время рождественского интервью на "России 1".

"Понятие „семейно-бытовое насилие“ - это нечто, заимствованное из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций", - уверен священнослужитель.

Любая сторонняя "интервенция" в семью опасна, отметил патриарх. В качестве примера он привел советские времена, когда различные инстанции - будь то участковый или партячейка - вмешивались в дела домочадцев. Именно подобное чрезмерное внимание и приводило в дальнейшем к разводам.

Решить любую проблему в семье способна только церковь, резюмировал деятель РПЦ.

Напомним, законопроект о профилактике домашнего насилия Совфед представил на обсуждение публики в ноябре. Опубликованный вариант незамедлительно вызвал критику как его противников, так и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ был отредактирован под давлением приверженцев традиционных семейных ценностей. В начале декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Домашнее насилие в России было декриминализовано в 2017 году. На данный момент побои, нанесенные близким родственникам, в том числе супругам и детям, в первый раз грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч рублей или арестом на 10-15 суток.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 декабря 2019, 17:45 Сестрам Хачатурян разрешат уходить из дома по ночам

26 декабря 2019, 18:56 СМИ: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

23 декабря 2019, 15:59 Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия

20 декабря 2019, 18:59 Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

16 декабря 2019, 11:59 Правозащитники рекомендовали России криминализировать домашнее насилие

13 декабря 2019, 12:46 Члены СПЧ направили новые поправки в законопроект о домашнем насилии

5 декабря 2019, 13:16 Медведев признал проблему домашнего насилия в России

3 декабря 2019, 20:57 Москалькова назвала законопроект о домашнем насилии ответом на запрос общества

3 декабря 2019, 18:52 В Петербурге запланирован митинг «Мужчины за закон о домашнем насилии»

3 декабря 2019, 16:58 Тихонова: Миронов мог неправильно истолковать закон о домашнем насилии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:55 Омских детей одарили алкоконфетами с портретом Путина

15:00 Онищенко раскритиковал длинные каникулы россиян: Вся планета после Нового года уже работает

14:10 Патриарх Кирилл считает закон о домашнем насилии пагубным влиянием Запада

13:05 Польша намерена запретить "российскую пропаганду", "очерняющую" историю страны

12:06 Психически нездоровый гражданин "заминировал" метро и ЛАЭС

11:15 Путин в третий раз встретил Рождество в Петербурге

10:33 "Яблоко" открывает выставку в поддержку фигурантов дела "Сети"

6 января, 18:00 Губернатор пообещал улучшить транспортную доступность квартала Полюстрово

6 января, 17:01 Беглов выразил соболезнования семье онколога Андрея Павленко

6 января, 16:16 В Подмосковье найдены мертвыми начальник отдела "дочки" "Роскосмоса" и его брат

6 января, 15:20 Меркель намеревается посетить Россию для встречи с Путиным

6 января, 14:31 Поклонская назвала "мерзким вирусом" идею поставить памятник Бандере на Украине

6 января, 13:30 "Крепостные, холопы, кто ещё?": Жириновский одаривал людей деньгами на Красной площади

6 января, 12:52 Память о жительнице Киргизии, приютившей у себя в годы ВОВ детей, увековечат в Петербурге

6 января, 12:06 В Петербурге откроют мемориалы жертвам репрессивной наркополитики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru