Для депутата ГД Романова главное в наступившем году - поддержка ветеранов

Депутат Михаил Романов, представляющий Петербург в Государственной думе, представил свою программу действий на 2020 год. Как и президент Владимир Путин в обращении 31 декабря, он полагает, что главное и определяющее событие для наступившего года - празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и сопутствующие этому обстоятельству проблемы. Среди них - обеспечение заставших войну граждан всем необходимым и согласование с ними праздников и подарков. Учитывая, что блокада Ленинграда стала одним из самых драматичных событий ВОВ, он как петербуржец чувствует особую ответственность.

"Одно из конкретных предложений – оптимизация механизма предоставления на льготной основе бесплатного медицинского оборудования, в первую очередь, слуховых аппаратов. <...> Думаю, есть возможность, в том числе, через изменение законодательства сделать процедуру предоставления целого ряда льгот более доступной для участников ВОВ и блокадников <...> До сих пор существуют законодательные пробелы в части определения статуса бывших узников фашистских концлагерей", - цитирует Романова персональная пресс-служба.

Перечисленные сложности он будет пытаться разрешить на законодательном уровне.

Помимо этой темы, Романов обещает заняться юридическими аспектами, тормозящими реализацию нацпроектов, и "точечной модернизацией некоторых положений Конституции".