Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

12:25

Милонов назвал новых депутатов МО "Красненькая речка" "клоунами" и отказал им в легитимности

фото ЗакС политика Милонов назвал новых депутатов МО "Красненькая речка" "клоунами" и отказал им в легитимности

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов фаталистически отреагировал на жалобу жительницы муниципального округа "Красненькая речка", где функционирует его приемная. Позвонившая ему в авторскую программу на радиостанцию "Комсомольская правда в Петербурге", женщина посетовала на засилье мигрантов в сфере ЖКХ. С ее слов, они якобы недобросовестно подписывают важные документы "друг другу", в том числе о приемке работ, в то время как дворы и подъезды убираются плохо или не убираются вообще.

"Поскольку там совершенно нелегитимно избранный муниципальный совет... Выбирайте муниципальную власть! Вы не пошли на выборы... Победили люди, которые ничего не делают для округа, только паразитируют на округе. Там сидят эти клоуны, ну, соответственно, а чего вы хотите? Контролировать жилищников некому", - заявил политик.

По его словам, муниципальные власти должны принимать в этом участие, но многие перестали это делать, и на ситуацию трудно повлиять.

В середине 2000-х годов он возглавлял местную администрацию муниципалитета, а позже курировал "Красненькую речку", будучи уже депутатом ЗакСа.

Отметим, что накануне, 10 января, Милонов стал одним из первых российских политиков-ютуберов, открыв собственный канал.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:03 Лимонов: Запад относится к нам пренебрежительно, потому что мы слабаки

17:24 Шендерович сравнил поведение РФ и Ирана после трагедий со сбитыми самолетами

16:45 Профессор Соловей: Очень скоро встанет вопрос о физическом выживании нации

16:09 Муниципал: Муниципалы Красного села в очередной раз не смогли выбрать главу совета

15:31 Активисты недовольны бездействием властей по отношению к Толстовскому дому

15:00 Пархоменко указал на корень абхазских проблем

14:40 В Петергофе митингуют против строительства мусоросжигательного завода

13:59 В Пушкинском районе открыли "спасительный" детский сад

13:09 В Ленобласти наблюдается рост преступности

12:25 Муниципал: Милонов назвал новых депутатов МО "Красненькая речка" "клоунами" и отказал им в легитимности

11:47 Павловский: Не ждите событий а-ля конец 1980-х годов

10:59 Иранцы признались, что украинский лайнер был по ошибке сбит их ракетой

10:23 После протестов в Абхазии назначили перевыборы президента

10 января, 20:56 Суд отправил дело экс-координатора псковской "Открытой России" и ее мужа на доследование

10 января, 20:18 Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru