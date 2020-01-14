Единороссы хотят ввести штрафы за продажу "бестабачных снюсов" несовершеннолетним

Представленная в петербургском парламенте фракция единороссов внесла законопроект, вводящий денежное наказание для тех, кто продает снюсы без табака лицам, не достигшим совершеннолетия, сообщает пресс-служба ЗакСа. Спикер Вячеслав Макаров заверил, что не никому не позволит "наживаться на разрушении нашего будущего", имея в виду молодежь.

"Такие препараты зачастую продаются под видом пастилок и фруктовых конфет практически без ограничений. Фактически – это легальный способ для безответственных торговцев обойти запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним. И мы видим, с какой настойчивостью мода на «снюсы» внедряется в молодежную среду", - прокомментировал он инициативу, добавив, что порой в снюсах без табака никотин содержится в "катастрофически высоких дозах".

Текстом нормативного документа предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 3 до 10 тысяч рублей, должностных лиц - на сумму от 10 до 20 тысяч. С юридических лиц, если после принятия законопроекта их заметят в сбыте бестабачных снюсов подросткам, потребуют от 30 до 50 тысяч рублей.

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