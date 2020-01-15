18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:47

ЗакС наделил правительство Петербурга новыми полномочиями в сфере жилищной политики

фото ЗакС политика ЗакС наделил правительство Петербурга новыми полномочиями в сфере жилищной политики

Смольный будет определять компании для управления многоквартирными домами в случае, если такую организацию не смогли определить собственники жилья. Соответствующий законопроект 15 января приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Также городское правительство будет иметь возможность формировать перечень организаций для управления такими домами.

Оппозиционный депутат Максим Резник предложил не наделять "дремучих снеговиков" из Смольного новыми полномочиями, а обсудить лучше двукратное увеличение платы за капитальный ремонт, установленное губернатором Александром Бегловым в конце 2019 года.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев напомнил, что раньше величина взноса на капремонт устанавливалась законом, пока "Единая Россия" не наделила городское правительство дополнительными полномочиями. Эсер предложил поправкой к обсуждаемой инициативе вернуть в законодательство эту норму.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:14 Ходунова рассказала о новогодних "подарках" Беглова

10:58 ЗакС Петербурга вновь отложил рассмотрение закона о митингах

10:54 Петербургские компании с инвалидами и предпенсионерами могут получить налоговые льготы

10:47 ЗакС наделил правительство Петербурга новыми полномочиями в сфере жилищной политики

10:43 Резник выступил в поддержку политзаключенных на заседании ЗакСа

10:34 ЗакС Петербурга не стал торопиться с запретом снюсов

10:21 В Москве проводят обыски у лидера "Левого сопротивления" и журналистки "Градус ТВ"

10:06 Первое в 2020 году заседание ЗакСа открыл Дроздов

9:50 Human Rights Watch: В 2019 году в РФ ухудшилась ситуация с правами человека

9:22 Очередное утро суды Петербурга начали с эвакуаций

14 января, 20:55 Политолог Орешкин: Лукашенко превратился для России в сомнительного персонажа

14 января, 20:03 В Казани снова задерживают экоактивистов из несостоявшегося лагеря "Шиес-2"

14 января, 19:40 Активисты Центрального района возмущены хостелом во дворе администрации

14 января, 19:22 Муниципал: Забастовка красносельских депутатов

14 января, 19:02 В Ленобласти молодые семьи получат 110 млн рублей на новое жилье

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru