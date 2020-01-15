ЗакС наделил правительство Петербурга новыми полномочиями в сфере жилищной политики

Смольный будет определять компании для управления многоквартирными домами в случае, если такую организацию не смогли определить собственники жилья. Соответствующий законопроект 15 января приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Также городское правительство будет иметь возможность формировать перечень организаций для управления такими домами.

Оппозиционный депутат Максим Резник предложил не наделять "дремучих снеговиков" из Смольного новыми полномочиями, а обсудить лучше двукратное увеличение платы за капитальный ремонт, установленное губернатором Александром Бегловым в конце 2019 года.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев напомнил, что раньше величина взноса на капремонт устанавливалась законом, пока "Единая Россия" не наделила городское правительство дополнительными полномочиями. Эсер предложил поправкой к обсуждаемой инициативе вернуть в законодательство эту норму.

Сергей Еремеев

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