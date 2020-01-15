ЗакС Петербурга вновь отложил рассмотрение закона о митингах

Петербургский парламент продлил прием поправок в новую редакцию городского закона о митингах до 14 февраля. Об этом вице-спикер Заксобрания Анатолий Дроздов объявил на заседании 15 января.

Напомним, 1 ноября 2019 года КС РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, расположенных в непосредственной близости от органв госвласти. Суд решил, что власти региона регулярно нарушали права жителей на проведение публичных мероприятий.

В первом чтении петербургский законопроект был принят еще в феврале. Инициатива была призвана внести ряд изменений в закон о митингах, в частности, увеличить количество мест, где можно проводить публичные акции без согласований с властями – так называемых гайд-парков – с четырех до восьми. Позже глава города Александр Беглов, не дожидаясь принятия законодательных изменений, своим распоряжением временно организовал новые гайд-парки на четырех городских площадках. За первые полгода митинги проводились только на одной из них – площади Ленина.

Сергей Еремеев

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