18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:51

Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

фото ЗакС политика Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

Литератор, основатель и идеолог незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов известил публику, что в этом году послание Владимира Путина Федеральному собранию не смотрел, так как для него персона президента предельно ясна.

Впрочем, до писателя все же дошли известия о грядущих изменениях Конституции, которые предложил ввести глава государства. Однако, по убеждению Лимонова, данное намерение Путина символизирует собой лишь его "манию величия". Поэтому, уверен он, единственное, что следует сделать президенту - это покинуть занимаемый пост. Вслед за правительством.

"Оставь Россию, Владимир Владимирович! Мы найдём, кого выбрать, кто будет нами управлять более решительно, чем ты. Изменим Конституцию, говорит! "Самозванцев нам не надо, командиром буду я". А мы вот считаем, что не так уж ты и хорош. И что ничего уже нам не продемонстрируешь. Не надо держать нас всех за идиотов", - высказал свое мнение Лимонов на просторах "Живого журнала".

Добавим, нынешнее послание Путина отличалось социальной направленностью. Президент много времени уделил рассуждениям на тему семьи - например, поручил выплачивать маткапитал всем семьям, родившим первенца, и образования - обязал школы внедрить бесплатные обеды для младшеклассников. Не менее важное заявление сделал Путин о готовности внести коррективы в действующую Конституцию, превентивно вынеся их на общенародное обсуждение.

Сразу после послания премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:54 Смольный заключил соглашение с ООО "СКА-Арена" на реконструкцию СКК "Петербургский"

18:51 Лимонов: Оставь Россию, Владимир Владимирович! Не так уж ты и хорош

18:19 Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

18:15 Макаров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

18:07 Боярский: Для граждан в связи с отставкой правительства никаких потрясений не предвидится

17:53 Смольный снова отказался согласовывать акцию памяти Маркелова и Бабуровой

17:44 Муниципал: Муниципалов поселка Понтонный встретил пикет против мусорного завода

17:36 Удальцов: Чтобы поменять курс развития страны нужно назначать премьер-министром Грудинина

17:18 СМИ: Министры не знали о роспуске правительства вплоть до последнего

17:15 Губернатор Ленобласти пообещал c 1 сентября ввести бесплатные обеды во всех школах региона

16:41 Медведев объявил об отставке российского правительства

16:31 Комбинат питания "Конкорд" Пригожина не будет поставлять школам бесплатные горячие обеды

16:15 ЗакС и Дроздов в кресле спикера

15:55 Суд отменил штраф пермскому "Мемориалу" штраф за благоустройство памятника жертвам репрессий

15:20 Памфилова допускает принятие поправок Путина в Конституцию без референдума

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru