Горсуд отказался вернуть "Саду на Неве" статус зеленой зоны

Горсуд Петербурга отказался признать недействующим закон, согласно которому «Сад на Неве» был исключен из перечня зеленых насаждений, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подавали депутат ЗакСа Борис Вишневский и депутаты МО «Смольнинское». Они просили отменить коррективы в перечень ЗНОП, ссылаясь на норму, согласно которой исключение участков запрещено, если обеспеченность в районе меньше нормативной. По словам заявителей, в Центральном районе норматив - 6 кв. м на человека, а обеспеченность – чуть больше 4 кв. м.

На месте «Сада на Неве» петербургские власти решили построить судебный квартал. До этого его хотели разместить на набережной Европы, однако там решили разбить арт-парк. При этом губернатор Александр Беглов не увидел оснований отменять разрешение на строительство судебного квартала там, несмотря на перенос проекта.

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