Беглов не видит оснований отменять разрешение на строительство судебного квартала на "набережной Европы"

Разрешение на строительство судебного квартала на «набережной Европы» действующее, и оснований отменять его нет, говорится в ответе губернатора Александра Беглова на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

В ответе подчеркивается, что комплекс строится за счет средств федерального бюджета, и стройка контролируется федеральным государственным строительным надзором. Вопросы строительства и экологического состояния территории относятся к компетенции не Смольного, а Ростехнадзора. За дополнительной информацией Вишневскому предложили обратиться к управлению Госстройнадзора в Петербурге или вице-губернатору Николаю Линченко, который готов встретиться с депутатом лично.

Запрос Беглову Вишневский представил в ЗакСе 20 ноября. Депутат тогда отмечал, что пока разрешение на строительство «судебного квартала» там не отменено, возведение арт-парка «Тучков буян», обещанного Бегловым перед выборами, не может начаться.

Судебный квартал собирались изначально строить на «набережной Европы» в районе проспекта Добролюбова, но затем решили перенести его на место «Сада на Неве» на Смольнинской набережной. На «набережной Европы» решено было разбить арт-парк.

Фракции «Яблоко» и «Справедливая Россия» в ЗакСе выступают против застройки сада. В ноябре Вишневский и депутаты МО «Смольнинское» подали в Горсуд иск об отмене поправок в ЗНОП, исключающих «Сад на Неве» из списка зеленых зон.

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