18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:36

Вишневский поднял в ЗакСе вопрос о стройке на "набережной Европы"

фото ЗакС политика Вишневский поднял в ЗакСе вопрос о стройке на "набережной Европы"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 20 ноября представил коллегам свое обращение к губернатору Александру Беглову по поводу продолжающихся строительных работ на набережной Добролюбова, где ранее планировалось возводить «судебный квартал».

По словам депутата, ранее он обращался с этим вопросом к «строительному» вице-губернатору Николаю Линченко, но полученным ответом остался недоволен. Вишневский сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что и сам пытался попасть на строительную площадку, чтобы разобраться, что за работы там ведутся.

Он также пытался узнать у губернатора, отменено ли выданное ранее разрешение на строительство «судебного квартала». По его словам, пока этот документ не отменен, не может начаться возведение арт-парка «Тучков буян», обещанного Бегловым перед выборами.

С критикой самого проекта арт-парка выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Он отметил, что согласно представленному проекту территории, только 25% зоны будет озеленено. Также Ковалеву не понравились «яйца, которые показывал Беглов» депутатам. Речь идет о нескольких стеклянных конструкциях, которые должны занять значительную часть арт-парка. Вишневский с критикой согласился и заявил, что предложенный проект «еще хуже, чем Зарядье в Москве».

Единороссы вопросы автору депутатского запроса не задавали, но голосовать за него не стали. В результате запрос не был утвержден.

Вишневский сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что все равно обратится к Беглову.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:50 У здания Смольного прошел пикет в защиту медсанчасти на Одоевского

14:19 Волков: Если ФБК выживет, в Госдуму не пройдет ни один единоросс-одномандатник   2

13:56 РПЦ не будет взыскивать крупный штраф с подозреваемой в поджоге храма

13:47 Муниципал: ЗакС утвердил систему наказаний для муниципалов

13:37 Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"   2

13:33 Муниципал: МО "Южно-Приморский" пока остается без главы местной администрации

13:26 В ходе рейдов по рынкам полицейские задержали почти 200 человек

13:24 Кремль счел неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России   1

12:52 Оспаривавший свое увольнение из-за дела Голунова полковник проиграл суд

12:48 Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете   8

12:46 ЗакС одобрил идею поддержать "социальный бизнес"

12:30 Силуанов попытался оправдать неизрасходованный триллион бюджетных рублей   3

12:21 "Вредна и опасна": Вишневский призвал депутатов не одобрять транспортную реформу   6

12:06 Вологодские депутаты переизбрали мэра

12:02 ЗакС утвердил во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2020 год

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru