Вишневский поднял в ЗакСе вопрос о стройке на "набережной Европы"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 20 ноября представил коллегам свое обращение к губернатору Александру Беглову по поводу продолжающихся строительных работ на набережной Добролюбова, где ранее планировалось возводить «судебный квартал».

По словам депутата, ранее он обращался с этим вопросом к «строительному» вице-губернатору Николаю Линченко, но полученным ответом остался недоволен. Вишневский сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что и сам пытался попасть на строительную площадку, чтобы разобраться, что за работы там ведутся.

Он также пытался узнать у губернатора, отменено ли выданное ранее разрешение на строительство «судебного квартала». По его словам, пока этот документ не отменен, не может начаться возведение арт-парка «Тучков буян», обещанного Бегловым перед выборами.

С критикой самого проекта арт-парка выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Он отметил, что согласно представленному проекту территории, только 25% зоны будет озеленено. Также Ковалеву не понравились «яйца, которые показывал Беглов» депутатам. Речь идет о нескольких стеклянных конструкциях, которые должны занять значительную часть арт-парка. Вишневский с критикой согласился и заявил, что предложенный проект «еще хуже, чем Зарядье в Москве».

Единороссы вопросы автору депутатского запроса не задавали, но голосовать за него не стали. В результате запрос не был утвержден.

Вишневский сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что все равно обратится к Беглову.

Сергей Еремеев

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