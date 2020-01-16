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11:54

Медведев наградил Клишаса и его коллег-сенаторов за вклад в парламентаризм

фото ЗакС политика Медведев наградил Клишаса и его коллег-сенаторов за вклад в парламентаризм

Одиннадцать членов Совета Федерации удостоились персональных наград за вклад в развитие отечественного парламентаризма от Дмитрия Медведева, продолжающего исполнять обязанности премьер-министра, но переведенного на должность заместителя главы Совета безопасности. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе награжденных - один из самых известных благодаря своим громким запретительным инициативам сенаторов Андрей Клишас. Помимо него, аналогичной чести удостоились Дмитрий Шатохин, Сергей Митин, Алексей Кондратьев, Максим Кавджарадзе, Эдуард Исаков, Игорь Зубарев, Светлана Горячева, Юрий Важенин, Игорь Фомин и Елена Перминова.

Отметим, что Клишас возглавил комиссию из 75 человек, призванную разработать поправки в Конституцию, о необходимости которых накануне, 15 января, в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин.

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