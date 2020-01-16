Для Шульман поправки в Конституцию - типичное проявление "гибридности" режима

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, часто рассуждающая о российской политической модели как о классическом "гибридном режиме", увидела в стремлении президента частично переписать Конституцию и перераспределить весь объем власти между коллегиальными органами как закономерное и хрестоматийное поведение глав такого рода режимов. Совсем игнорировать общественные волнения и падение собственных рейтингов, по ее словам, власть не может себе позволить, и тщательно выбирает для себя тип реакции.

"Ничего не делать по этому поводу или ограничиваться одной репрессивной деятельностью, как в настоящих автократиях, не получается. Отвечать на это так, как отвечают демократии - то есть, на следующих выборах разнообразное партийное предложение, граждане выбирает наиболее понравившееся им - тоже не получается, но что-то делать надо, чтобы не сильно все поменять, но хоть какое-то организовать обновление", - дала она свою оценку в интервью телеканалу RTVi.

В ее понимании, "вернуть гражданам их существующие права" для руководства страны "страшновато", поэтому приходится ограничиваться по большей части декоративными изменениями - когда это не сулит серьезных издержек и обусловлено большим антирейтингом (случай Дмитрия Медведева).

"Про избирательную реформу ни слова не было сказано, про судебную реформу ни слова не было сказано", - напомнила Шульман, имея в виду послание Владимира Путина Федеральному собранию.

16 января экс-премьера Медведева перевели в Совет безопасности. Его место занял бывший главный "налоговик" Михаил Мишустин.