Дмитрий Травин рассматривает смену премьера как "дымовую завесу"

Петербургский политолог, профессор Европейского университета Дмитрий Травин представил свое видение того, зачем руководству страны понадобилось совмещать в один день отставку правительства и объявление о необходимости менять Конституцию: одно призвано оттенить другое и стать своего рода "дымовой завесой".

"Давно говорил - Медведева выгонят, когда на него нужно будет списать вину за неудачи в экономике. Но по большому счету его выгнали не потому, что именно сейчас в экономике плохо (год назад тоже было плохо), а для того, чтобы сегодня все обсуждали отставку Медведева и назначение Мишустина, и мало говорили об изменениях в Конституции. Медведева можно было выгнать один раз, и этот ресурс использовали для этого", - объяснил ученый в эфире "Эха Петербурга".

Одна из поправок к основному закону, предложенных президентом Владимиром Путиным, видится эксперту достаточно нелепой и фиктивной. Попытка возложить на Госдуму функцию утверждения премьера как демонстрация некоего народовластия его абсолютно не убеждает.

"Предложена ерунда, Дума - абсолютно управляемая, это фикция. Мы уже давно общим местом считаем то, что Путин махнул рукой на экономику, и никаких не реформ не предполагается. Собственно, насколько Путину важно, каким образом будет избран человек, который сидит на хозяйстве? Это не рассредоточение власти, а словесная шелуха", - заявил Травин.

Напомним, что после рекомендации президента Госдума 26 января одобрила на пост премьера кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. Днем ранее была сформирована группа из 75 общественных деятелей, которые будут работать над предложенными главой государства поправками в Конституцию.