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14:46

Мишустин и Медведев встретились с правительством

фото ЗакС политика Мишустин и Медведев встретились с правительством

Премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с членами правительства в Белом доме, передает РИА «Новости».

До встречи Мишустин и Медведев на протяжении часа общались в кабинете премьера один на один. После этого Медведев поблагодарил членов кабмина за ответственный подход и выразил надежду на «надлежащую работу» до формирования нового состава.

По мнению Медведева, в смене правительства нет ничего особенного.

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные», - сказал он.

Медведев назвал работу в кабмине одной из самых сложных и требующей максимальной отдачи, поскольку ее постоянно критично оценивают россияне. «Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны», - сказал Медведев.

Члены кабмина трудились «исключительно добросовестно», считает Медведев. Он поблагодарил всех за работу и пожелал «максимальных успехох» новому правительству и его председателю.

Мишустин напомнил, что тоже был частью правительства. «Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать», - сказал он.

Мишустин пообещал провести новую встречу после всех консультаций и объявления состава кабмина. Он призвал всех сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.

Ранее кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра одобрили депутаты Госдума. Медведев объявил об отставке кабмина 15 января после послания президента Федеральному собранию.

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