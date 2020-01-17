Пермских школьников учили бить дубинками уличных демонстрантов

В кадетском классе одной из пермских школ детям преподавали уроки по применению силы к протестующим на митингах, передает "МБХ Медиа". Издание ссылается на слова местного жителя, который оказался очевидцем этих уличных "учений", а также на рассказ одного из учеников соседних классов.

Свидетель наблюдал, как в дело шли дубинки и щиты, а, в свою очередь, школьник рассказал, что занятия иногда включают в себя работу с автоматическим оружием и гранатами.

Городские чиновники пока не комментируют случившееся, но обещают высказаться в ближайшее время.

Случаи аналогичных "мастер-классов" в России были замечены в конце ушедшего 2019 году. Почти одновременно представители ФСИН приобщали к искусству бить людей школьников из Златоуста в Челябинской области, а полицейские делились секретами того же мастерства с татарскими детьми. В последнем случае на волне возникшего скандала в ситуацию вмешалась прокуратура, объявив "учения" незаконными.