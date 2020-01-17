Пригороды Петербурга боятся стать «крайними» по мусору

Петербург продолжает спорить о «мусорной реформе» и резервировании мест на окраинах города под строительство заводов по переработке отходов. В обществе есть опасение, что эти предприятия займутся сжиганием ТБО и нанесут урон экологической обстановке в пригородах. Причем один из комплексов запланирован неподалеку от дворцово-парковых ансамблей Петергофа, а еще два – в Колпинском районе, где люди и без того жалуются на вредные для здоровья объекты. Чиновники утверждают, что строительство комплексов пока не планируется, и уверяют, что сами за экологичное обращение с отходами.

на фото: Кирилл Пащенко

Комитет обещает компостировать

Вечером 16 января петербургское отделение партии «Яблоко» устроило «круглый стол» по «мусорному вопросу» в своем офисе. В мероприятии приняли участие делегаты комитета по благоустройству, в том числе заместитель председателя Комблага Кирилл Пащенко.

Он рассказал собравшимся о территориальной схеме обращения с отходами в Петербурге, публикация которой на сайте комитета 23 декабря и вызвала волну публичных выступлений, поддержанных даже отдельными представителями «Единой России». В схеме, помимо прочего, перечислены четыре участка «под мусороперерабатывающие комплексы»: в городе Ломоносов (на границе с Петергофом), а также в поселках Левашово, Петро-Славянка и Саперный. Все они находятся в территориальной зоне ТИ 1-2, то есть строительство мусоросжигательных комплексов здесь возможно.

Об этих четырех участках на встрече с аудиторией «яблочников» Пащенко говорил мало. Рассказать по ним представителям комитета пока нечего, так как на данный момент, по словам чиновников, не существует никаких проектов предприятий, которые могут появиться на этих местах. Зоны зарезервированы городом под перспективное строительство, параметры которого пока неизвестны. Ранее комитет обращал внимание, что эти же участки присутствовали и в предыдущей редакции территориальной схемы за 2016 год.

Пащенко отметил, что сумма зарезервированных площадей не покрывает всех потребностей города. Четыре участка под мусороперерабатывающие предприятия и семь под мусоросортировочные, перегрузочные и прессовальные станции вместе занимают 70,2 га, а необходимо – 153 га.

- Мы считаем, что главная задача реформы - снижение полигонов хранения и максимальная переработка твердых коммунальных отходов, - заверил собравшихся чиновник.

По его словам, город понимает необходимость внедрения раздельного сбора мусора и уже делает первые шаги в этом направлении. Основной задачей на ближайшее время Пащенко назвал наращивание мощности предприятий петербургского «Завода МПБО-2», потенциального регионального оператора по обращению с отходами. В своей работе МПБО-2 использует технологию аэробного компостирования, то есть перерабатывает твердые бытовые отходы в компост под действием температуры и бактерий. Пащенко заверил, что аналогичный принцип активно используется в странах Западной Европы и Азии.

фото Михаила Масленникова

Согласно проекту территориальной схемы, в конце 2020 – начале 2021 годов планируется окончательная реализация новых комплексов МПБО-2 на Волхонском шоссе, 116 и в поселке Янино Ленинградской области.

Отвечая на вопросы слушателей, чиновник пообещал активное внедрение раздельного сбора мусора в 2020 году и еще раз высказался о возможном сжигании отходов:

- Нету в территориальной схеме мусоросжигания. Если вы его покажите, я своей рукой его вычеркну.

Новогодний документ

После того как ответы на все вопросы были даны, слово взял депутат муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» (Ленинградская область) Юрий Кваша. Встреча к тому времени длилась уже два часа, мундеп несколько раз просился выступить, опасаясь, что представители Комблага уйдут. В итоге они действительно ушли, не дослушав депутата. «Яблочник» Анатолий Голов, бывший ведущим «круглого стола», прервал затянувшуюся на 10 минут речь Кваши, сравнив того с Владимиром Жириновским и упрекнув в хамстве.

Депутат, однако, успел сказать чиновникам, что считает их территориальную схему «говняной». Он напомнил, что комитет принимает замечания к выложенному перед праздниками документу только до 23 января:

- Согласно постановлению 1130 (постановление правительства России о разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства – прим. ЗАКС.Ру), дается от месяца до трех месяцев на общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами любого субъекта Российской Федерации. Нам дали ровно месяц. Причем разместили схему на комитете по благоустройству 23 декабря. Минус восемь дней до 31-го. Девять выходных. Тринадцать дней у нас с вами, лохов, чтобы подготовить замечания к этой схеме.

По словам Кваши, представителям комитета нужно прописать в территориальной схеме о планах развития определенной системы обращения с отходами, предполагающую определенные принципы обработки, утилизации и обезвреживания.

- И нам сейчас говорят, «конечно, только МБПО-2». Но это все слова, а документ нужно обосновать, - добавил выступавший.

Представители комитета не стали вступать с ним в дискуссию и предложили прислать свои замечания письменно.

Гнев Понтонного

За день до мероприятия в штабе «Яблока» страсти по мусорной теме кипели на заседании муниципального совета поселка Понтонный (Колпинский район). Для обсуждения важной темы депутаты пригласили на свою встречу жителей. Пришло около сотни человек, некоторые принесли с собой плакаты. Народ в поселке и так не доволен близким расположением полигона «Красный бор» и шумом от железнодорожного и автомобильного транспорта, курсирующего через Понтонный. Новость о риске строительства мусорных предприятий в соседних поселках Саперное и Петро-Славянка взбудоражила местное население.

фото группы "Нет заводам по сжиганию отходов"

- Возмущены все. Депутаты муниципального совета, администрация Колпинского района, - заявил на заседании глава поселка Понтонный Иван Дюбин.

Он рассказал, что накануне общался тет-а-тет с районным главой Анатолием Повелием и тот якобы признался, что недоволен «тем, что сделал комитет по благоустройству».

Представителей комитета на заседании не было. Их роль выполнил начальник отдела благоустройства администрации Колпинского района Сергей Зайцев.

- Слово «строительство» прошу сейчас не употреблять, потому что слово «строительство» здесь не фигурирует. Данные земельные участки зарезервированы под возможное строительство объектов по обращению с отходами. Поэтому я подчеркиваю, что конкретики нет никакой, - обратился к собравшимся Зайцев.

Это было самое мягкое выступление о территориальной схеме в ходе заседания муниципалов. С критикой проекта, помимо местных жителей, выступили депутат Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова и представляющая в ЗакСе Колпинский район член «Единой России» Елена Киселева. Последняя зачитала свое обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой пересмотреть перечень участков, где могут быть возведены мусорные заводы. Депутат отметила, что два предприятия для небольшого района – слишком много.

- Я глубоко убеждена, что город должен задуматься, если надо, то и приобрести земельные участки в Ленинградской области или других районах Российской Федерации, - заявила Киселева, отвечая на вопрос из зала.

Юрий Кваша побывал и на заседании в Понтонном. Коммунистку Ходунову он попросил внести законопроект об изменении правил землепользования и застройки, чтобы сделать невозможным строительство мусоросжигающих заводов в четырех озвученных местах. Также он предложил разработать законопроект, запрещающий строить мусороперерабатывающие комплексы в черте Петербурга. Депутат от КПРФ записала эти идеи в блокнот.

Муниципальный совет Понтонного по инициативе Дюбина пока ограничился письмом к Беглову. Главу города попросили провести в поселке общественные слушания по «мусорному вопросу». В том, что большинство населения проголосует против даже гипотетической возможности строительства мусорного комплекса, на заседании никто не сомневался.

В Колпино, тем временем, готовятся к митингу. Местное отделение КПРФ объявило, что подаст заявку на проведение акции против строительства на территории района предприятий по переработке отходов. Сразу после новогодних праздников подобные митинги прошли в Петергофе и Ломоносове.

Сергей Еремеев

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