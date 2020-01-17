Определение подрядчика для стройки Московского райсуда отменили

Управление судебного департамента в Петербурге отменило определение подрядчика по завершению строительства здания Московского районного суда на Дунайском проспекте. Соответствующее решение от 16 января опубликовано на сайте госзакупок. В начале декабря подрядчиком на эти работы стоимостью 241,6 млн рублей было выбрано ООО "Стройсоюз".

В качестве основания для отмены указано предписание Федеральной антимонопольной службы по жалобе компании "Алькор групп" от 16 января. Эта компания пожаловалась в ФАС на невыполнимые сроки выполнения работ и некоторые пункты техзадания. Антимонопольное ведомство признало жалобу обоснованной.

В период, пока в Москве ФАС рассматривала жалобы на закупку по строительству петербургского райсуда, подрядчик уже был выбран. Им стала единственная подавшая на тендер заявку компания "Стройсоюз". Прежде эта компания в течение двух лет занималась строительством Московского районного суда, но расторгла контракт с заказчиком в октябре 2019 года из-за "необходимости прохождения повторной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости".

Начинало строительство объекта в 2014 году ЗАО "Водоканалстрой". В апреле 2017 года договор был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком обязательств, как указано в документации. В итоге «Водоканалстрой» фактически получил лишь 815,9 млн рублей.