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15:54

Депутат ЗакСа Киселева предложила провести всенародный опрос по мусорной реформе

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Киселева предложила провести всенародный опрос по мусорной реформе

Депутат Законодательного собрания Елена Киселева предложила обсуждать мусорную реформу публично и провести всенародный опрос об отношении жителей Петербурга к предстоящим изменениям. Соответствующее заявление парламентарий сделала на дискуссии «Мусорная схема Санкт-Петербурга - собрание ошибок или беспредел?» 20 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Киселевой, проблема привлекла к себе большое внимание общественности, и исполнительная власть должна объяснять людям детали проекта мусорной схемы.

-  Наверно, исполнительная ветвь власти должна изыскивать возможности приезжать и рассказывать людям: опасны, безопасны эти заводы. Я, честно говоря, не буду оценивать, дорого это или дешево... Я бы запустила, например, всенародный опрос: что мы хотим? - предложила парламентарий.

Она отметила, что на прошлой неделе происходило обсуждение мусорной реформы в Колпино. Исполнительная власть на встречу не приехала, уточнила Киселева.

София Саттарова


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