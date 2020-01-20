Мосгорсуд подтвердил отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего"

Мосгорсуд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда столицы об отклонении жалобы на отказ Минюста регистрировать партию «Россия будущего», передает «Интерфакс».

В октябре 2019 года суд отклонил жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Перед этим в начале июня ведомство отказывалось регистрировать партию, ссылаясь на то, что это название уже использовала другая партия. Под таким названием Минюст в мае зарегистрировал бывшую Партию свободных граждан.

С 2014 года оппозиционер Алексей Навальный пытался зарегистрировать Партию прогресса, но в итоге под этим именем зарегистрировали в 2018 году бывшую «Гражданскую позицию». В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации партии Навального.

Апелляция, поданная соратниками политика в Мосгорсуд, успехом не увенчалась: суд второй инстанции подтвердил законность решения первой. Тогда Жданов заявлял, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека, и шутил, что там дело будет называться «"Россия будущего" против России».