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20 января, 20:55

Суд оштрафовал ЛГБТ-активиста Назарова за пикеты на Дворцовой площади

фото ЗакС политика Суд оштрафовал ЛГБТ-активиста Назарова за пикеты на Дворцовой площади

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал одного из организаторов ЛГБТ-акции 3 августа 2019 года Алексея Назарова на 15 тысяч рублей, передает «ОВД-Инфо».

Протокол был составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичном мероприятии). 3 августа ЛГБТ-активисты вышли на Дворцовую площадь с одиночными пикетами, в итоге правоохранители задержали не менее десятка человек. Задерживали тех, кто выходил в пикет с радужными флагами и флагом России. В протоколе и рапортах полицейских было указано, что Назарова задержали с радужным флагом, хотя на предоставленной полицейскими видеозаписями было видно, что стоял он только с флагом России.

До этого Дзержинский суд уже признавал Назарова виновным по этому делу и назначал ему 20 часов обязательных работ. Однако горсуд Петербурга отменил это решение.

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