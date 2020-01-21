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14:23

Макаров обошел по цитируемости всех глав Заксобраний в 2019 году

фото ЗакС политика Макаров обошел по цитируемости всех глав Заксобраний в 2019 году

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров опередил глав остальных региональных парламентов в 2019 году по такому показателю, как цитируемость и упоминаемость в СМИ. Исследование опубликовала специализированная мониторинговая организация "Медиалогия". Вторым в списке закончил год глава Московской городской думы Алексей Шапошников. Тройку замкнул председатель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин.

Высокое место Макарову, согласно аналитическому материалу, принесли скандально знаменитые муниципальные выборы, к которым, по мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, он "приложил руку". Мощный PR также обеспечили Макарову мероприятия в честь 25-летия петербургского парламента, а также публичное обсуждение с коллегами по ЗакСу планов на ближайшее будущее.

По итогам 2018 года в аналогичном рейтинге Макаров и Шапошников заняли те же позиции, а "финишировавший" тогда третьим глава крымского парламента Владимир Константинов свои показатели ухудшил, опустившись на две строчки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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