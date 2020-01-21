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15:21

СМИ: Шойгу и Силуанов сохранят посты в новом правительстве, Мутко, Васильева и Орешкин - нет

фото ЗакС политика СМИ: Шойгу и Силуанов сохранят посты в новом правительстве, Мутко, Васильева и Орешкин - нет

Свои посты в новом правительстве премьер-министра Михаила Мишустина сохранят исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, не войдет в состав правительства Виталий Мутко, который работал в кабмине с 2008 года на разных должностях. Он был министром спорта, а затем стал вице-премьером по инфраструктуре.

Уйдет из кабмина и и.о. министра просвещения Ольга Васильева, утверждают источники. По их словам, ее место может занять глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Другие претенденты на вылет – министр экономического развития Максим Орешкин и вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев. Минэкономразвития может возглавить губенатор Пермского края Максим Решетников.

Сообщается, что глава комитета Госдумы по СМИ Леонид Левин может перейти в правительство Мишустина. Источники называют разные варианты его возможной новой должности: например, вице-премьер, курирующий IT, связь и интернет. Сейчас на этом посту обязанности исполняет Максим Акимов. По словам источников, в новый состав кабмина он не войдет.

Еще один вариант новой должности Левина – министр цифрового развития, связи и коммуникации. Тогда депутат заменит Константина Носкова, которому также прочат уход из правительства.

Свой пост в новом составе правительства может сохранить министр финансов Антон Силуанов, сообщают источники Bloomberg. Уточняется, что при этом он утратит статус первого вице-премьера.

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после оглашения послания президента Федеральному собранию. 16 января новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Ранее источники сообщали, что новый состав кабмина могут огласить до 21 января.

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