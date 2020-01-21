Киселева не понимает, за что единороссы ЗакСа должны извиняться перед профсоюзами

Глава комиссии ЗакСа по социальной политике Елена Киселева не видит «ничего зазорного» в планах парламента проанализировать деятельность Ленинградской федерации профсоюзов и не понимает критики в адрес фракции «Единая Россия», передает «Фонтанка.ру».

Киселева подчеркнула, что профсоюзам никогда не передадут имена петербуржцев, обратившихся в ЗакС по вопросам работы ЛФП. «С какой стати мы должны рассказать профсоюзам, кто им задает вопросы? Депутаты избраны напрямую жителями, их работа – защищать интересы петербуржцев», - заявила депутат.

Ей непонятна «риторика в адрес» депутатов от «Единой России». «Наша деятельность абсолютно понятна и открыта. "Юпитер, ты злишься – может быть, ты не прав" – так я бы охарактеризовала заявление профсоюзов», - сказала Киселева.

Депутат не понимает, за что приносить профсоюзам извинения. По ее словам, авторитет профсоюзов базируется на заслугах руководителей ее первичных организаций, которые депутаты «не умаляют».

Ранее ЛФП заявила, что профсоюзы ждут извинений от единороссов и «прекращения преследования». Накануне глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о намерении подать на депутатов ЗакСа в суд. Перед этим Киселева заявила, что Федерация профсоюзов «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности».

Конфликт возник после того, как ЗакС основательно взялся за ЛФП в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.