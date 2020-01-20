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20 января, 17:26

Глава Федерации профсоюзов РФ решил подать в суд на депутатов ЗакСа

фото ЗакС политика Глава Федерации профсоюзов РФ решил подать в суд на депутатов ЗакСа

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил о намерении подать в суд на депутатов Заксобрания Петербурга, передает «Петербургский дневник».

Заявление Шмаков сделал на VIII отчетно-выборной конференции Ленинградской федерации профсоюзов. Он назвал «бредом» высказывания парламентариев в адрес профсоюзов, в том числе об их пассивности при защите прав трудящихся.

«Бред этих законодателей, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, не имеет границ. Это абсолютно безграмотные люди, которые не знают границ. Мы будем расследовать и подадим в суд на заявления отдельных депутатов ЗакСа за то, что они наносят ущерб деловой репутации профсоюзов», - заявил Шмаков.

Работу организации оценили ее члены, а депутаты к таковым не относятся, но при этом «хотят судить о тех вещах, которые они не знают и не понимают», убежден Шмаков. Он намерен «разбираться с этими депутатами» на федеральном уровне.

При этом глава профсоюзов упомянул, что некоторые из этих парламентариев – представители «Единой России». По его мнению, партия «должна очищаться от таких членов».

Глава Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин в свою очередь заявил, что «так продолжаться не может». По его словам, контрольно-надзорные органы «не слабо проверяют» их деятельности. «За последний год только пансионат "Восток 6" проверяли 14 раз, и все по предложениям трудящихся», - напомнил Дербин, добавив, что есть и другие примеры, которые говорят о «надуманности вопроса».

За Федерацию профсоюзов Петербурга и Ленобласти ЗакС основательно взялся в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу.

Депутат ЗакСа Елена Киселева ранее заявила, что Федерация профсоюзов «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности».


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