Правозащита собрала 350 тысяч рублей на штраф преследуемой за оправдание терроризма женщине

Организации "Правозащита Открытки" удалось собрать 350 тысяч рублей - сумму, которую 28-летней жительнице Медвежьегорска Екатерине Мурановой назначил суд за оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом пишет "МБХ Медиа".

Напомним, одинокая молодая мать имела неосторожность в одном из пабликов "ВКонтакте" высказать мнение о человеке, подорвавшем себя у стен архангельского управления ФСБ осенью 2018 года.

То же самое инкриминируется псковской журналистке Светлане Прокопьевой: по мнению государственного обвинения, в одной из авторских радиопередач она также якобы оправдывала смертника.

Максимальное наказание по данной статье УК - семь лет лишения свободы.