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9:31

Министр культуры оказалась самой "бедной" среди членов обновленного состава правительства

фото ЗакС политика Министр культуры оказалась самой "бедной" среди членов обновленного состава правительства

В российском правительстве сменился госслужащий с самым низким уровнем доходов: согласно декларациям за 2018 год (за 2019-й пока не опубликованы) новая министр культуры Ольга Любимова зарабатывает меньше всех - её совокупный заработок составил 2,4 млн рублей, то есть около 200 тысяч рублей в месяц. Зарплаты чиновников изучило издание "МБХ медиа". 

Ранее самым низким доходом обладал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев (6 млн рублей), который в состав нового кабмина на вошел, так как руководимое им ведомство было упразднено.

Согласно данным, отображенным в декларации Любимовой, она частично владеет квартирой площадью 91 квадратный метр; также у неё имеются двое несовершеннолетних детей, в пользовании у которых числится жилплощадь.

Самым обеспеченным министром (кроме премьера Михаила Мишустина) в новом составе правительства является глава Минтруда Антон Котяков, за 2018 год заработавший 14,8 млн рублей. Правда, из недвижимости он владеет лишь автостоянкой площадью 24,6 "квадратов". Зато у его супруги, отчитавшейся о доходе в 2,5 млн рублей, имеется квартира в 130 кв. метров, гараж и четыре элитных авто, в том числе - Mercedes-Benz CLS 350 D и Mercedes-Benz 400 4MATIC.

Из "старожилов" правительства самым богатым остался вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший в 2018 году доход в размере 538,4 млн рублей.

Обновленный состав кабмина стал известен накануне, 21 января.

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