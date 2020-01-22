Миронова смущает персона нового министра просвещения

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, с энтузиазмом восприняв кадровое обновление кабинета министров в целом, остался не удовлетворен только одной позицией - фигурой нового министра просвещения Сергея Кравцова. Его бэкграунд лоббиста Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вызывает у думского депутата тревожные чувства: для социал-демократа это недобрый сигнал.

"Сегодня уже со второго класса детишек начинают мучить. Это человек, который считает, что настоящий террор детей на экзамене – то, что надо. При этом семь лет работает комиссия, которая занимается поиском утечек данных ЕГЭ. Мы все об этом знаем, но только эта комиссия никого еще не поймала за руку", - прояснил политик позицию на собственном сайте.

Миронов выразил печаль в связи с тем, что министерского поста лишилась Ольга Васильева, которая его полностью устраивала.

Напомним, что свои "портфели" в результате новых назначений накануне потеряли 9 из 20 министров. В свою очередь, число вице-премьеров в новом правительстве сократилось с десяти до девяти человек.

В течение предыдущих семи лет Сергей Кравцов возглавлял Рособрнадзор.