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16:11

Турчак продолжает считать правительство "партийным"

фото ЗакС политика Турчак продолжает считать правительство "партийным"

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак высказался о новом составе кабинета министров, позволив себе заметить, что видел и видит в нем единомышленников именно с политической точки зрения.

"Мы по-прежнему воспринимаем Правительство как партийное — не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а, в первую очередь, потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом", - цитирует его комментарий сайт псковского областного отделения единороссов.

Сподвижники Турчака по партии власти, как он сам утверждает, в один голос приветствуют перемены в правительстве, находя их показателем некоего оздоровления и признаком "вливания свежей крови". Вместе с тем, радостно им и от того, что ключевые позиции в кабмине остались за старыми, проверенными кадрами (Сергеем Шойгу, Евгением Дитрихом, Дмитрием Патрушевым).

Отметим, что указом Владимира Путина от 21 января своих должностей лишились девять из двадцати министров. О своей отставке правительство Дмитрия Медведева узнало неделю назад. Его члены теперь подчиняются экс-главе ФНС Михаилу Мишустину.

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