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13:20

В Петербурге за четыре месяца прибавилось более 31 тысячи избирателей

фото ЗакС политика В Петербурге за четыре месяца прибавилось более 31 тысячи избирателей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 января отчиталась о численности избирателей в городе на 1 января 2020 года. По сравнению с данными на 8 сентября 2019 года количество жителей города, имеющих право голосовать в северной столице, увеличилось на 31 344 человека. 

По подсчетам Горизбиркома, сейчас в Петербурге 3,846 млн избирателей. На момент окончания голосования на губернаторских выборах в сентябре в списки избирателей было внесено лишь 3,814 млн человек. В июле 2019-го Горизбирком насчитывал  3,817 млн избирателей. 

За последние полгода больше всего избирателей прибавилось в Приморском районе – их стало больше на 6830 человек. Из них 4266 «новичков» появились в МО «Коломяги». На 4482 избирателя больше в период с июля по январь стало в Невском районе. На третьем месте по числу появившихся совершеннолетних жителей оказался Калининский район, где прибавилось 3684 избирателя. 

В большинстве районов Петербурга, судя по данным Горизбиркома, наблюдается рост населения. Но в четырех районах число избирателей снизилось. Это Адмиралтейский (минус 1718 человек), Выборский (-1433), Кировский (-249) и Фрунзенский (-47) районы.  Среди муниципалитетов больше всего избирателей потеряло МО «Шувалово-Озерки», где из списков исчезли 1093 человека.  

В 2019 году в данных численности избирателей значительных скачков не было. В отчетах за январь, июль и сентябрь говорилось о 3,81 млн человек. 

Зато заметные колебания в численности избирателей Петербурга были в год президентских выборов: с января по март 2018 года из списков исчезли около 185 тысяч человек, затем к июлю вернулись примерно 15 тысяч, а к концу года показатели сравнялись с данными годичной давности.  Наблюдатели называли этот феномен «усушкой списков» и выделяли его в качестве одной из главных проблем президентских выборов того года. 

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