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17:11

Суд снова продлил арест фигуранту "московского дела" Баршаю до 27 января

фото ЗакС политика Суд снова продлил арест фигуранту "московского дела" Баршаю до 27 января

Басманный суд Москвы снова продлил срок ареста фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю до 27 января, передает «МБХ медиа».

Ожидалось, что на заседании будет рассмотрен вопрос о новом продлении ареста. Однако в перерыве в зал пришла другая судья, которая сообщила, что будет повторно рассмотрено предыдущие ходатайство следствия из-за того, что предыдущее продление было отменено Мосгорсудом.

Одним из обоснований продления ареста следствие назвало переписку Баршая с другим фигурантом «московского дела», Айдаром Губайдулиным, который уехал из России. Адвокат Светлана Байтурина настаивала на том, что рассматривать ходатайство в такой ретроспективе нельзя, так как «это вообще не соответствует даже логике и здравому смыслу», и в ходатайстве указаны уже выполненные планы следствия. Она просила перевести Баршая под домашний арест.

Баршая обвиняют в применении насилия к представителю власти, как и других фигурантов «московского дела». По версии следствия, он с разбега толкнул правоохранителя в спину. Адвокаты настаивали на том, что Баршай мог сделать это в состояние аффекта, в которое его привели действия потерпевшего.

7 ноября в Мосгорсуде Баршай заявил о появлении у него суицидальных мыслей в СИЗО. В декабре после экспертизы психиатры признали его вменяемым.

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