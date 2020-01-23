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20:59

Фигурантов дела Абызова оставили в СИЗО до апреля

фото ЗакС политика Фигурантов дела Абызова оставили в СИЗО до апреля

Басманный суд Москвы продлил до 5 апреля срок ареста четырем фигурантам дела о мошенничестве, связанного с бывшим министром Открытого правительства Михаил Абызов, передает РИА «Новости».

Под стражей останутся бывший гендиректор новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, замгендиректора «Ру-Кома» Михаил Русаков, директор по экономике и финансам «РЭМиС» Галина Фрайденберг и главный бухгалтер «СП Нибулон», гражданка Украины Инна Пикалева. Накануне до 26 марта был продлен срок ареста Абызову.

Потерпевшим признано акционерное общество «Алмаз Ювелир Экспорт». На имущество и деньги обвиняемых наложен арест, сообщил следователь.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.

По этому делу арестовано имущество и активы экс-министра и его близких более чем на 27 млрд рублей. Незадолго до этого в августе Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.

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