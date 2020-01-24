Депутаты ЗакСа просят прокуратуру изучить работу профсоюза Петербурга

Рабочая группа депутатов ЗакСа под руководством депутата Елены Киселевой обратилась к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить действия Ленинградской федерации профсоюзов по распоряжению принадлежащими ей объектами, сообщили представители ЗакСа.

В запросе депутаты указали, что, согласно уставу, одна из задач деяельности профсоюзов – сохранение собственности федерации. Депутаты заявили, что у них нет понимания того, как согласуется эта задача с информацией о сделках, совершенных ЛФП, которая размещена на сайте ПРОФЦЕНТР.

Члены рабочей группы попросили прокурора рассмотреть возможность проведения проверки действий ЛФП по распоряжению объектами, которые принадлежали или принадлежат федерации. Речь идет о санаториях, пансионатах, дворцах, домах культуры и спортивных клубах. В их числе – ДК имени Кирова, ДК имени Ленсовета, учебно-спортивная база «Спартак» и другие объекты. Также депутаты просят проверить распределение и расходование денег, полученных от распоряжения этим имуществом.

ЗакС основательно взялся за ЛФП в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу. Киселева ранее заявила, что Федерация профсоюзов, «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности».

Это вызвало возмущение профсоюзов. В ЛФП заявили, что ждут извинений от единороссов и «прекращения преследования». Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о намерении подать на депутатов ЗакСа в суд.

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