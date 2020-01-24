Активисты нашли два новых нарушения закона о хостелах

Гражданские активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", обнаружили, что в двух подъездах на Синопской улице ведутся работы по открытию хостелов на первом этаже.

"Мы даже не жалуемся на то, что все парадные завалены строительным мусором, хоть это и вопиющее нарушение. Мы просто говорим о факте того, что дельцы просто плюют на принятый властями закон, прекрасно понимая, что правительство ни на что не способно", - говорится в сообщении.

Они обещают добиться от ответственных ведомств реакции на столь серьезное, по их мнению, пренебрежение правовыми нормами.

Ранее активисты из популярного сообщества "ВКонтакте" возмущались открытием хостела во дворе, на который выходят окна администрации Центрального района. Дешевые гостиницы они называют "клоповниками".

Федеральный закон, запрещающий организацию хостелов в жилых домах, вступил в силу 1 октября прошлого года.

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