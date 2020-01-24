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12:40

Суд оштрафовал активиста «Весны» на 20 тысяч рублей за акцию в метро

фото ЗакС политика Суд оштрафовал активиста «Весны» на 20 тысяч рублей за акцию в метро

Петроградский районный суд признал активиста движения «Весна» Никиту Левкина виновным в организации и/или проведении несогласованной акции и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Решение принято на заседании 24 января, сообщил ЗАКС.Ру защитник Левкина, адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук.

Речь идет об акции, когда  участники движения спустились в метро держа в руках плакаты против повышения цен на проезд. Судья в своем решении заявила, что Левкин "добровольно осуществлял публичное мероприятие в виде пикетирования в составе группы из 5 человек".

- Суд посчитал, что это была совокупность одиночных пикетирований, которые нужно было согласовывать, - пояснилл Передрук.

По его словам, на заседании они просмотрели три видеозаписи по несколько секунд, на которых видно проводимую активистами акцию. Судья сделала вывод, что Левкин виновен в проведении несогласованного публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП). Активисту назначили наказание в виде минимального штрафа по вменяемой статье - 20 тысяч рублей.

Напомним, представители «Весны» провели свою акцию в ноябре 2019 года. В тот день полиция их не задержала, но затем правоохранительные органы по камерам установили всех активистов и составили на них протоколы. В суд пока передано только дело Левкина. 

Ранее 24 января на заседании суда Передрук заявил отвод суду из-за публикации в карточке дела на сайте суда информации о вынесении решения. Судья отвод не приняла и пояснила, что данные об итоге рассмотрения дела появились на сайте преждевременно из-за технической ошибки. 

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