МЧС осудило жест "дрессировки" главы Чувашии при передаче ключей спасателю

МЧС считает недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева при передаче ключей от нового служебного автомобиля одному из спасателей в Чебоксарах, передает «Интерфакс».

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», - заявили в МЧС.

Ранее появилось видео, на котором видно, что Игнатьев во время передачи ключей в Чебоксарах поднял связку выше, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ними, и при этом улыбался. Многие осудили этот поступок, сочтя его унизительным. В пресс-службе регионального МЧС инцидент назвали «дружеской шуткой».

В «Единой России» назвали этот инцидент «моральным уродством» и заявили, что рассмотрят поведение Игнатьева на ближайшем заседании комиссии по этике.

Это уже второй спорный эпизод, связанный с главой Чувашии, за последнюю неделю. За несколько дней до этого он заявил, что следует «мочить» журналистов, критикующих власть. Вскоре он извинился за свои слова.