На столичных "метропикетах" вновь вспомнили о судьбе Шестуна

В Москве прошла серия ставших традиционными с осени прошлого года протестных одиночных пикетов возле станций метрополитена - как центральных, так и относящихся к спальным районам.

Как и прежде на таких акциях, внимание граждан участники пытались обратить на имеющуюся с их точки зрения несправедливость в отношении политических активистов, попавших под уголовное преследование.

Вспомнили на этот раз не только о судьбе рядовых демонстрантов: часть плакатов посвятили экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, которого больше полутора лет содержат в СИЗО без каких-либо убедительных, с точки зрения его защиты и сторонников, оснований для это строгой меры пресечения.

"Люди подходили, интересовались, как дела у Александра Вячеславовича, фотографировали, говорили слова поддержки. Метропикеты — это большое дело", - рассказала ЗАКС.Ру супруга известного подсудимого Юлия Шестун.

Идея "метропикетов" стала реализовываться после громких процессов по так называемому "московскому делу", когда за решеткой стали оказываться участники несанкционированных митингов за честные выборы, имевшие место в столице летом 2019 года. Аналогичные акции солидарности время от времени проходят и в Петербурге.

Фотография: Юлия Шестун

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