18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:31

На столичных "метропикетах" вновь вспомнили о судьбе Шестуна

фото ЗакС политика На столичных "метропикетах" вновь вспомнили о судьбе Шестуна

В Москве прошла серия ставших традиционными с осени прошлого года протестных одиночных пикетов возле станций метрополитена - как центральных, так и относящихся к спальным районам.

Как и прежде на таких акциях, внимание граждан участники пытались обратить на имеющуюся с их точки зрения несправедливость в отношении политических активистов, попавших под уголовное преследование.

Вспомнили на этот раз не только о судьбе рядовых демонстрантов: часть плакатов посвятили экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, которого больше полутора лет содержат в СИЗО без каких-либо убедительных, с точки зрения его защиты и сторонников, оснований для это строгой меры пресечения.

"Люди подходили, интересовались, как дела у Александра Вячеславовича, фотографировали, говорили слова поддержки. Метропикеты — это большое дело", - рассказала ЗАКС.Ру супруга известного подсудимого Юлия Шестун.

Идея "метропикетов" стала реализовываться после громких процессов по так называемому "московскому делу", когда за решеткой стали оказываться участники несанкционированных митингов за честные выборы, имевшие место в столице летом 2019 года. Аналогичные акции солидарности время от времени проходят и в Петербурге.

file3096.jpg (256 KB)

Фотография: Юлия Шестун


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:53 Путин поручил проверить законность приговора посаженному по "дадинской" статье Котову

14:17 Вишневский осудил надбавки для росгвардейцев, "обслуживающих" митинги

13:31 На столичных "метропикетах" вновь вспомнили о судьбе Шестуна

12:47 Около 50 человек пришли на встречу защитников медсанчасти на улице Одоевского

12:02 "Метропикетами" петербуржцы поддержали фигурантов политических дел

11:11 Муниципал: Депутат МО "Ульянка" обратился к Путину в связи с преследованием комика Долгополова

10:27 Сурков сменил госслужбу на медитацию

24 января, 20:49 Дрозденко обсудил с РЖД развитие железнодорожного сообщения

24 января, 19:59 В Архангельске пикетчики выразили свое недовольство "мусорной" политикой властей

24 января, 19:27 Вишневский оспаривает отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

24 января, 18:59 СК возбудил дело о взятках в ПГУПС из-за "помощи" преподавателей студентам

24 января, 18:59 Старинный флигель на Сенной площади разберут и воссоздадут

24 января, 18:39 Максим Шевченко: Пусть Собянин весь мусор завозит себе во двор

24 января, 18:27 Мишустин ввел надбавку для силовиков в Москве и Петербурге за работу на акциях протеста

24 января, 18:19 Плата за капремонт: Вы не виноваты, но будет хуже

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru