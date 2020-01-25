Защитники медсанчасти ждут реакции Беглова

На Васильевском острове в субботу 25 января состоялось собрание жителей, выступающих против сноса здания бывшей медико-санитарной части завода имени Калинина. Памятник сталинского неоклассицизма согласно распоряжению КГИОП вычеркивают из перечня выявленных объектов культурного наследия и могут отдать под снос. Собравшиеся решили подключать к проблеме губернатора Петербурга Александра Беглова и при необходимости обратиться в суд.

В субботний полдень у здания медсанчасти на Одоевского, 10 собралось порядка 50 василеостровцев. Поддержать активистов-градозащитников пришли депутаты Законодательного собрания Алексей Ковалев и Борис Вишневский, глава муниципалитета “Гавань” Нэлли Вавилина, депутаты других местных советов Василеостровского района. Присутствовал заместитель председателя районной администрации Виталий Мартыненко. Полиция вела себя корректно. Поняв, что несанкционированно митинговать или нарушать порядок никто не собирается, сотрудники МВД делегировали для дежурства своего представителя и удалились.

Депутат Ковалев выступил одним из первых. Он напомнил о состоявшемся 23 января заседании рабочей группы городского совета по сохранению культурного наследия. Впрочем, среди присутствовавших не оказалось людей, не знавших в подробностях, как на днях рабочая группа не стала обсуждать включенный в повестку пункт о медсанчасти, а ее руководитель, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров назвал этот вопрос решенным и закрыл заседание. Поступок руководителя КГИОП вызвал гнев присутствовавших на заседании депутатов ЗакСа и спровоцировал жителей Васильевского острова на активные действия. Комитет случившееся прокомментировал тем же вечером в официальном заявлении. В нем, в частности, говорится, о “манипулировании статусом памятника”:

“Констатируем очевидный факт, что жилье в центре Санкт-Петербурга, как правило, дорогое, а требования по обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры – жесткие. Манипулирование статусом памятника – удобный и простой инструмент влияния на инвестора или собственника, поскольку тема сохранения наследия в Санкт-Петербурге вполне справедливо вызывает большой общественный резонанс”.

В пятницу, 24 января, Смольный опубликовал на своем сайте, в разделе антикоррупционной экспертизы, проект документа, лишающего здание медсанчасти охранного статуса. На общественное обсуждения этой бумаги отвели срок до 6 февраля.

Статус памятника здание получило в июле 2015 года. Наделить его охранным статусом попросили жители соседних домов. Сталинка к тому времени уже несколько лет находилась в собственности компании “Петротрейд” и была сдана в аренду группе компаний “Синергия”, аффилированной со строительным холдингом “Лидер Групп”, одним из основных застройщиков Васильевского острова. В 2016 году в КГИОП поступила историко-культурная экспертиза, выполненная кандидатом архитектуры, доцентом МАРХИ Татьяной Кудрявцевой. По мнению Кудрявцевой, медсанчасть внесли в реестр культурных объектов необоснованно. В начале 2017 года рабочая группа совета по сохранению культурного наследия согласилась с выводами эксперта, подчеркнули представители КГИОП в своем заявлении. Вскоре началась подготовка к сносу здания. Однако под давлением общественности Смольный не стал уничтожать объект. Представители комитета уверяют, что было принято решение отложить вопрос о снятии охранного статуса до окончания судебных тяжб по этому вопросу, которые, в итоге, разрешились не в пользу градозащитников.

В конце 2019 года Татьяна Кудрявцева по заказу представителей застройщика подготовила еще одно заключение. В нем вновь говорилось о необоснованности включения медсанчасти на улицы Одоевского в перечень культурных объектов. По мнению депутата Ковалева, интересно было бы посмотреть на сумму контракта между подрядчиком, проводившим экспертизу, и заказчиком, заинтересованным в сносе здания. Однако сделать это невозможно. Сумма сделки - коммерческая тайна.

- Кудрявцеву я знаю лет 30, наверное, уже. Она работала в Министерстве культуры и там была одним из сотрудников отдела охраны памятников, - рассказал Ковалев во время народного схода на улице Одоевского. - Человек она достаточно профессиональный, поэтому нельзя, на мой взгляд, думать, что она что-то недодумала и поэтому так пишет. Скорее всего, речь идет о больших деньгах, которые были заплачены за экспертизу. Поэтому появилась именно такая экспертиза Кудрявцевой… Я когда начал ее изучать, дочитал до фразы “Фасад здания слишком длинный”. После этого дальше можно было бы уже не читать.

Депутат полагает, что сложившуюся ситуацию может разрешить губернатор Александр Беглов, возглавляющий городской совет по сохранению культурного наследия. По мнению Ковалева, главе города стоит в ближайшее время созвать совет и поставить вопрос о медсанчасти на тайное голосование.

- Я думаю, что Макаров не стал выносить на обсуждение рабочей группы этот вопрос только потому, что понимал, что большинства у него на рабочей группе нет, - отметил парламентарий.

О необходимости главе города включаться в решение проблемы заявил и депутат Борис Вишневский. Своих земляков-василеостровцев он призвал массово “забросать обращениями” городскую и районную администрации. Сталинское здание депутат предлагает использовать по назначению, приспособив под поликлинику. Их в районе не хватает, напомнил Вишневский.

- Я абсолютно уверен, что все трудности со включением в реестр объектов культурного наследия - следствия исключительно коммерческих интересов. Понятно, что если построить очередной дом, можно заработать. А чего на поликлинике заработаешь? Ничего, - добавил депутат.

Одним из первых авторов обращений к Беглову в защиту сталинки на улице Одоевского станет сам Вишневский. Он пообещал подготовить письмо в первые часы новой рабочей недели. Также депутат заявил о готовности обратиться в суд, если распоряжение о лишении статуса объекта культурного наследия вступит в силу. На обещание судиться пришедшие на народный сход отреагировали особенно воодушевленно.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.