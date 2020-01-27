Песков попросил не связывать отставку Чайки с проверкой дела Константина Котова

Кадровая ротация в Генеральной прокуратуре не имеет ничего общего с поручением Владимира Путина провести проверку законности уголовного преследования фигуранта "московского дела" Константина Котова, осужденного по "дадинской" статье. Данную информацию озвучил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Изучить обстоятельства уголовного дела Котова Путин дал во время своей большой пресс-конференции.

"Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре в той формулировке, которая изложена на сайте президента", - отметил Песков, добавив, что речи о пересмотре дела пока не идет.

25 января Путин поручил проверить законность приговора Котову новому генпрокурору Игорю Краснову и при наличии оснований - принять меры прокурорского реагирования.

Статью 212.1 УК , по которой наказан Котов, принято называть "дадинской": по ней людей можно сажать в тюрьму за сам факт выхода на митинги три и более раз. В истории Российской Федерации ее применяли дважды.

Ранее Конституционный суд заявлял, что само существование такой статьи противоречит духу основного закона и призывал не использовать ее в качестве карательного механизма.