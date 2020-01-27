ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ решила приостановить предварительное следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков, поделился с РБК адвокат Николай Полозов.

Основание и мотив данного решения силовой структуры станут понятны, когда стороне защиты предоставят копии соответствующего постановления.

"Сегодня следователь известил о том, что производство по делу приостановлено. Мы пока не видели постановления, можно будет сказать, почему и с какой мотивировкой было принято это решение. Но после получения постановления можно будет говорить, почему было принято данное процессуальное решение, и какие будут дальнейшие действия защиты", - рассказал Полозов.

Последний раз ФСБ возобновляла следствие после того, как Россия передала задержанные военные корабли Украине. Тогда, впрочем, у украинской стороны возникли претензии к РФ, так как, по словам главнокомандующего ВМС страны Игоря Воронченко, на всей боевой технике "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Погранслужба ФСБ задержала военные корабли, принадлежащие государству-соседу, в Керченском проливе 25 ноября. Моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

В сентябре 2019 года арестованные моряки вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами.