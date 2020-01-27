Парфенов уверен, что перестановки в руководстве страны не будут ощутимы

Уходивший на продолжительные зимние каникулы публицист Леонид Парфенов представил свое восприятие объявленных в Кремле конституционных перемен, утверждение и реализацию которых в январе президент возложил на думских депутатов.

"Старое отменено, новое еще не наступило, а разницы никакой не чувствуется, и я уверен, что так и не почувствуется. В стране один политик, и значит, нет политики, и вообще мы в этой политической цивилизации уже давно прошли определенную стадию. Зачем сейчас спрашивать - "на каких условиях оставаться у власти?". Мы с 24 сентября 2011 года знаем, на каких условиях - на пожизненных", - оценил он новейшие метаморфозы в авторской YouTube-программе "Парфенон".

Новая должность президента, который, по выражению журналиста, "Путиным работает", обязательно, предрекает Парфенов, будет называться как-то по-новому, неожиданно и родится из очередной "спецоперации". Однако, при смене исторических эпох, проблем конституционного строя, по мнению комментатора, уже не избежать.

"В России будущего, когда политика будет конкурентной, то есть будет более, чем один политик, придется же все эти конфигурации, которые сейчас сложены в расчете на этого одного, как-то разбирать. И вот тогдашняя эпоха будет про нынешнее правление говорить гораздо строже, чем самые отъявленные его нынешние критики", - гласит прогноз Парфенова.

Ожидается, что у населения спросят мнение о конституционных поправках уже после того, как их примут законодательным путем - спросят путем некоего общенародного голосования.