Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила ввести более 100 новых пунктов

Члены рабочей группы по разработке корректив в Основной закон страны предложили добавить в Конституцию более ста новых пунктов, информирует "Коммерсант".

Например, среди озвученных дополнений были, например, следующие: прописать в преамбуле документа статус РФ как "державы-победительницы" в ВОВ, переименовать президента в "Верховного правителя", и другие.

Помимо прочего, участники рабгруппы предложили закрепить конституционно-правовую ответственность главы государства, уточнить полномочия администрации президент и утвердить православие в качестве основной религии России.

Отмечается, что заседания было лишь частично открыто для журналистов.

Среди поправок, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.

ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам, принятым в первом чтении депутатами Госдумы, уже 12 апреля текущего года.