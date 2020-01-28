Главу Чувашии исключили из рядов "Единой России" Руководителя республики Чувашия Михаила Игнатьева лишили членства в "Единой России": такое заявление сделал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, уведомляет "Эхо Москвы". Ранее источники РБК известили, что в ближайшее время Игнатьев покинет кресло губернатора региона. За последнее время политик "засветился" в двух скандалах. Сначала он заявил, что следует "мочить" критикующих власть журналистов. После этого в интернете разошлось видео, на котором Игнатьев, передавая ключи от новых служебных машин сотрудникам регионального МЧС, заставил одного из них подпрыгивать за ними, сознательно подняв связку повыше. Многие, - том числе федеральное МЧС, осудили этот поступок. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен