Защитники Муринского парка передали еще 6100 подписей Беглову

Представители инициативной группы противников строительства на территории Муринского парка спорткомплекса Nova Arena-2 во вторник, 28 января, передали в Смольный 6118 подписей за сохранение зеленой зоны. Защитники парка сообщили ЗАКС.Ру, что автографы собраны под документом на имя губернатора Александра Беглова.

Это не первая партия подписей для главы города от активистов. В начале июля защитники Муринского парка передали в Смольный обращение от 3700 противников застройки.

На участке площадью 1,8 га, фактически находящемся на территории Муринского парка, но юридически выведенном из его состава, компания «Анна Нова» планирует строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena, где, в частности, расположатся мини-футбольные площадки и площадки для пляжных видов спорта.

В июле 2019 года подрядчики проекта начали расчищать территорию, что послужило поводом для акций протеста местных жителей, в которых активно участвовали депутаты Заксобрания Михаил Амосов и Надежда Тихонова. По словам защитников парка, за несколько часов было вырублено 75 деревьев. Вскоре работы были заморожены, а пресс-служба Смольного сообщила, что Беглов объявил выговор трем вице-губернатором в связи с ситуацией в Муринском парке. Через неделю глава города встретился с представителями инициативной группы защитников зеленой зоны. Он заявил, что застройщик должен предоставить концепцию развития территории, которая бы устроила все стороны конфликта. На 20 января сроки презентации такой концепции горожанам остаются неизвестными.

Еще в июле инициативная группа защитников парка опасалась, что заморозка реализации спортивного проекта связана с предстоящими губернаторскими выборами Беглова, а строительство Nova Arena 2 может возобновиться после их проведения. В то же время представители «Анна Нова» заявляли, что акции противников спортобъекта связаны с активностью перед губернаторскими и муниципальными выборами.

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