18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:57

Защитники Муринского парка передали еще 6100 подписей Беглову

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка передали еще 6100 подписей Беглову

Представители инициативной группы противников строительства на территории Муринского парка спорткомплекса Nova Arena-2  во вторник, 28 января, передали в Смольный 6118 подписей за сохранение зеленой зоны. Защитники парка сообщили ЗАКС.Ру, что автографы собраны под документом на имя губернатора Александра Беглова.

Это не первая партия подписей для главы города от активистов. В начале июля защитники Муринского парка передали в Смольный обращение от 3700 противников застройки.

На участке площадью 1,8 га, фактически находящемся на территории Муринского парка, но юридически выведенном из его состава, компания «Анна Нова» планирует строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena, где, в частности, расположатся мини-футбольные площадки и площадки для пляжных видов спорта.

В июле 2019 года подрядчики проекта начали расчищать территорию, что послужило поводом для акций протеста местных жителей, в которых активно участвовали депутаты Заксобрания Михаил Амосов и Надежда Тихонова. По словам защитников парка, за несколько часов было вырублено 75 деревьев. Вскоре работы были заморожены, а пресс-служба Смольного сообщила, что Беглов объявил выговор трем вице-губернатором в связи с ситуацией в Муринском парке. Через неделю глава города встретился с представителями инициативной группы защитников зеленой зоны. Он заявил, что застройщик должен предоставить концепцию развития территории, которая бы устроила все стороны конфликта. На 20 января сроки презентации такой концепции горожанам остаются неизвестными.

Еще в июле инициативная группа защитников парка опасалась, что заморозка реализации спортивного проекта связана с предстоящими губернаторскими выборами Беглова, а строительство Nova Arena 2 может возобновиться после их проведения. В то же время представители «Анна Нова» заявляли, что акции противников спортобъекта связаны с активностью перед губернаторскими и муниципальными выборами.   


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:55 В МИД РФ отчитали посла Японии из-за токийской выставки о Курилах

20:33 В Калининграде рабочие "изысканно" подлатали асфальт, заложив его тротуарной плиткой

20:00 Покинувший правительство Мутко станет гендиректором "Дом.РФ"

19:46 КРТИ подал на "Метрострой" в суд из-за гарантийных работ на "Спортивной"

19:28 Муниципал: МО "Сергиевское" готово потратить 17 млн рублей на три концерта

19:25 Адвокатов историка Соколова не устраивают результаты его психиатрической экспертизы

19:05 В Белоруссии неожиданно исчезли директора всех сахарных заводов

18:57 СК возбудил дело об убийстве депутата ЗакСа Ростовской области

18:43 Велосообщество Петербурга отстояло велодорожку на набережной Фонтанки

18:42 Серверы "Дождя" в течение двух недель подвергались DDoS-атакам

18:20 Силовики приходили с обысками к петербургским антифашистам

18:19 В Ростовской области убили депутата ЗакСа и его супругу

18:03 Тетердинко предложил штрафовать неправильно обращающихся с мусорными контейнерами

17:55 В Перми вернули следователям дело о прикованном цепями манекене с лицом Путина

17:48 Аукцион в поддержку политзеков: Сколько стоит «Исчезающая Конституция»?

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru