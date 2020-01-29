Дроздов попросит Беглова включить улицы Рериха и Гжатскую в госпрограмму развития транспортной системы

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов на заседании 29 января представил коллегам по городскому парламенту свой запрос к губернатору Александру Беглову.

Депутат попросил включить в государственную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы Гжатскую улицу и улицу Рериха, которая, по его словам, стала похожа на «заброшенный пустырь со стихийными парковками».

Также, по мнению Дроздова, госпрограмму необходимо дополнить подпрограммой «Транспортная доступность жилых массивов». Это необходимо с целью отдельного планирования расходов на обустройство улиц в жилой застройке, добавил парламентарий.

Сергей Еремеев

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