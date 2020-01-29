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13:15

Макаров заявил о равности всех кандидатов в детские омбудсмены Петербурга

фото ЗакС политика Макаров заявил о равности всех кандидатов в детские омбудсмены Петербурга

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заверил журналистов, что ни к кому из четырех кандидатов на должность регионального уполномоченного по правам ребенка у него нет предвзятого отношения.

- Абсолютно все равны. Не дай бог кому подумать, что к кому-то предвзятое отношение, - отметил Макаров.

Он добавил, что депутаты выберут детского омбудсмена в конце февраля. При этом Макаров не ответил на вопрос, согласовала ли представленные кандидатуры федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Напомним, на должность уполномоченного претендуют представленная губернатором Александром Бегловым его заместительница Анна Митянина, сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик, кандидатуру которой выдвинула депутат-единоросс Елена Киселева, правозащитница и экс-мундеп МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева, которую поддержала фракция ЛДПР, и представленная депутатом Денисом Четырбоком педагог Ирина Аристова. При этом у юридического управления ЗакСа нашлись замечания к оформлению заявок Митяниной и Лебедевой.

Сергей Еремеев


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