Прокуратура открестилась от отмены концерта Distemper в Калуге

Прокуратура города Калуги сообщила, что выдала предостережение о недопустимости нарушения закона на концерте ска-панк группы Distemper, но не запрещала его.

«Предостережение прокурора не является запретом на проведение указанного мероприятия, оно направлено на предупреждение организатора о недопустимости нарушения закона. Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались», - заявили в прокуратуре.

Накануне группа сообщила, что в Калуге отменен ее концерт, который должен был состояться 1 февраля. В опубликованном ей предостережении прокуратура называет Distemper группой «леворадикального творчества» и заявляет, что на концерте могут быть исполнены песни, в текстах которых «содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».

Прокуратура предупредила организаторов об ответственности по ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов), ст. 212 УК (массовые беспорядки) и 280 УК (призывы к экстремизму). В списке экстремистских материалов песен Distemper нет.

«Я организатор концертов, а не революционер, у нас сначала примут меры, а потом доказывай, что ты не осел. Не стремлюсь в узники совести», - прокомментировал ситуацию в комментариях к записи организатор концерта Алексей Калинин, получивший это предупреждение.

В последние годы в России власти часто способствуют отмене концертов. Большая волна отмен прокатилась по России в конце 2018 года, когда срывались выступления Элджея, Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». В итоге прокуратуры регионов не увидели связи отмены концертов с действиями полиции.