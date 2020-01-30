Максим Шевченко видит в коронавирусе удобный предлог для политических ограничений

Общественный и политический деятель Максим Шевченко выразил серьезный скепсис относительно реальной угрозы коронавируса для человечества. Происходящее информационное нагнетание этой темы он рассматривает конспирологическим образом, описывая возможную технологию манипулирования людьми, и в существование проблемы верить отказывается.

"Для Путина это находка: вот он провел совещание, сейчас раз - обнаружат в Москве два-три случая коронавируса, объявят чрезвычайную ситуацию. В следующий раз, допустим, захотят выйти на какой-нибудь антифашистский марш, или вот к 12 апреля, когда Путин и его камарилья намереваются провести так называемое конституционное совещание с гражданами - тут раз, а у нас коронавирус, уже не выйдешь против", - высказался он на авторском YouTube-канале.

Для сравнения он привел сотни случаев смерти людей от лихорадки денге в Шри-Ланке, по поводу которых столь громко "что-то никто не бьет литавры".

"Ну, естественно, бюджеты на борьбу с непонятными заболеваниями, непонятно откуда появляющимися и куда исчезающими - это триллионы рублей. Это удобный легитимный способ пресекать народные выступления, объявлять мобилизацию, фактически не объявляя войны", - заключил Шевченко.

28 января в Москве православные молились за то, чтобы недуг не поразил россиян. Пока, по данным Роспотребнадзора, никто в РФ не заразился. Подавляющее большинство зараженных – в Китае, случаи заболевания зарегистрированы и в других странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайланде, США, Франции и Германии. 30 января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о закрытии дальневосточной границы РФ.