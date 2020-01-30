"Ъ": Коронавирус может сорвать крупнейший международный экономический форум в Сочи

Намеченный на 12-14 февраля инвестиционно-экономический форум в Сочи под угрозой срыва: ввиду "разбушевавшегося" коронавируса, чей пик активности и распространения придется как раз на середину февраля, мероприятие могут отменить, поделились близкие к правительству источники "Коммерсанта".

По их словам, на днях состоится совещание в кабмине, на котором данный вопрос будет решен окончательно.

Правда, информация, полученная "Ъ" от собеседников, пока не носит конкретики: один утверждает, что решение об отмене форума принято окончательно, другой располагает противоположным мнением.

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится ежегодно начиная с 2002 года.

Напомним, коронавирус унес жизни уже более 170 человек, при этом количество инфицированных превышает восемь тысяч.

Ранее Владимир Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой дан указ ежедневно информировать россиян о способах профилактики заболевания.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин закрыл российско-китайскую границу на Дальнем Востоке ввиду угрозы распространения заболевания в РФ.